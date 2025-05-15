Названа дата начала переговоров России и Украины в Стамбуле

Прямые переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле стартуют 16 мая, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Журналисты в беседе с источником, близким к организаторам переговоров, предположили, что встреча может состояться 16 мая.

«Да, 16 мая», — подтвердил источник.

Мединский высказался о делегации России в Стамбуле

Ранее сообщалось, что переговоры Москвы и Киева должны были состояться в 10:00 мск, затем в 14:00. Позже эксперты предположили, что стороны сядут за стол переговоров в 16:00.

В МИД Турции заметили, что не следует говорить о срыве времени переговоров — оно изначально не называлось.