Мерц захотел конфисковать российские активы «на законной основе»

Германия и ее партнеры предпримут необходимые усилия для в целях конфискации замороженных активов России «на законной основе». Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью Zeit.

«Если есть способ мобилизовать деньги на надежной законной основе, мы это сделаем», — подчеркнул он.

По его словам, возможная конфискация российских активов «уточняется» на данный момент.

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Кроме того, отметил новый канцлер ФРГ, также обсуждаются дополнительные санкции против России в энергетическом секторе, банковском секторе и дальнейшие действия в отношении санкций против физических лиц.

До этого еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс сообщал, что Европейский союз потратит €900 млн от замороженных активов России на оружие и боеприпасы для Украины.

Также Евросоюз перевел Украине 1 млрд евро в рамках очередного транша с доходов от замороженных активов России за рубежом.