В Словении украли статую, установленную в честь супруги Трампа

В Словении неизвестные украли бронзовую статую супруги президента США Дональда Трампа Меланьи, начато расследование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что статуя находилась на частной территории, отгороженной забором, в родном городе Меланьи Севница. Изначально, она была деревянной, но после того, как она пострадала в результате пожара, было принято решение изготовить ее бронзовую копию.

«По данным полиции и автора бронзовой статуи, американского скульптора Брэда Дауни, статую отпилили до щиколоток и увезли», — говорится в тексте.

О краже статуи супруги американского президента стало известно 13 мая. На место сразу выехали полицейские, начато расследование произошедшего.