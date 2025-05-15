В Словении неизвестные украли статую, установленную в честь супруги Трампа

Аксинья Кравченко

В Словении неизвестные украли бронзовую статую супруги президента США Дональда Трампа Меланьи, начато расследование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

В Словении украли статую, установленную в честь супруги Трампа
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Отмечается, что статуя находилась на частной территории, отгороженной забором, в родном городе Меланьи Севница. Изначально, она была деревянной, но после того, как она пострадала в результате пожара, было принято решение изготовить ее бронзовую копию.

«По данным полиции и автора бронзовой статуи, американского скульптора Брэда Дауни, статую отпилили до щиколоток и увезли», — говорится в тексте.

О краже статуи супруги американского президента стало известно 13 мая. На место сразу выехали полицейские, начато расследование произошедшего.

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