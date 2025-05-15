Спецпосланник США Уиткофф прибудет в Турцию 16 мая

Американский спецпосланник Стивен Уиткофф не менял намерения прибыть в Турцию и выбрал для визита дату 16 мая.

Стивен Уиткофф, спецпосланник президента США, не изменил своих планов посетить Турцию шестнадцатого мая, передает Financial Times. Газета ссылается на информацию, полученную от источника, близкого к окружению Уиткоффа, передает ТАСС.

Источник отметил, что дата визита остается без изменений на фоне последних событий на международной арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного три года назад мирного процесса.

Киев планирует отправить делегацию в Стамбул для обсуждения условий прекращения огня, руководить которой будет министр обороны Рустем Умеров.

Глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил готовность России возобновить переговорный процесс.