Зеленский высказался о перспективе прямых переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы встретился на переговорах в Турции с российским президентом Владимиром Путиным, то они бы договорились о прекращении огня. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Зеленского, если бы встреча проходила на уровне лидеров, то не было бы аргументов, «чтобы не договориться попробовать на какой-то срок, договориться о прекращении огня».

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

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Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.