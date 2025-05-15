Politico: в ЕС боятся объединения Орбана, Фицо и Симиона против помощи Украине

Европейские чиновники выражают серьёзную обеспокоенность возможным объединением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, главы правительства Словакии Роберта Фицо и лидера румынской националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симиона.

Об этом пишет Politico.

«Европейские чиновники особенно обеспокоены тем, что 38-летний (Симион. — RT) присоединится к Виктору Орбану и Роберту Фицо в попытке сорвать оказание помощи Украине как раз в момент, когда ЕС хочет усилить давление на Россию», — говорится в публикации.

В материале подчёркивается, что в случае, если Румыния примет сторону Венгрии и Словакии по вопросу поддержки Украины, это станет серьёзным ударом, поскольку Бухарест традиционно рассматривался как надёжный союзник ЕС и НАТО.

Ранее Орбан назвал Украину угрозой сельскому хозяйству Европы.