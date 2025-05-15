Зеленский оценил успехи российской армии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом, что армия России наступает по всем направлениям. Трансляцию вели украинские телеканалы.

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Он отметил, что главным направлением для Вооруженных сил РФ является Сумское. Зеленский утверждает, что на данном направлении наступают 67 тысяч российских военных.

Зеленский также заявил, что если бы встретился на переговорах в Турции с российским президентом Владимиром Путиным, то они бы договорились о прекращении огня.

Зеленский назвал главный вопрос переговоров в Стамбуле

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.