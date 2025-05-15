СБУ объявила трехдневные контрразведывательные мероприятия во Львове

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о проведении трехдневных контрразведывательных мероприятий во Львове с ограничением движения на улицах, проверками документов граждан и досмотром транспортных средств.

"Служба безопасности проводит контрразведывательные меры безопасности на территории города Львова, которые продлятся с 15 по 18 мая", - говорится в сообщении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Там отметили, что досмотры будут проводиться совместно с Национальной полицией, Нацгвардией и Военной службой правопорядка. Действия органов охватят весь город.

В СБУ добавили, что при возникновении "подозрений" в отношении жителей могут быть проведены дополнительные проверки. В рамках досмотра также будут проверять общественные места и заведения Львова.