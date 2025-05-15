Зеленский: делегация Украины останется в Стамбуле также 16 мая

Владимир Зеленский заявил, что переговорная делегация Киева останется в Стамбуле и в пятницу, 16 мая.

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"Наша группа, которую я отправляю в Стамбул, и завтра будет там", - сказал он на брифинге по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

При этом, по словам Зеленского, "нет конкретики", во сколько 15 мая состоится встреча.

11 мая президент России Владимир Путин заявил, что Москва предлагает украинским властям возобновить прерванные ими в 2022 году прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле для устранения первопричин конфликта и, возможно, достижения прекращения огня.