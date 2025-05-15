Стало известно, кто возглавит делегацию Украины в Стамбуле

Владимир Зеленский рассказал журналистам, что делегацию Украины на переговорах в Стамбуле возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Украинский лидер пояснил, что делегация страны будет находиться в Турции 15 и 16 мая.

По его словам, лично ему, а также главе СБУ и начальнику Генштаба ВСУ «нечего делать» в Стамбуле, поскольку российский президент Владимир Путин на переговоры не приехал.

CNN: Зеленский оказался перед сложным выбором в Турции

Ранее Зеленский сообщил, что его не устраивает уровень делегации России. По его мнению, Москва якобы не настроена на серьёзные переговоры.

Вместе с тем, отметил политик, украинская сторона в Турции проведёт встречу с американской, турецкой и обязательно с российской стороной.