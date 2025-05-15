Зеленский заявил, что Эрдоган считает Крым украинским

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поддержал территориальную целостность Украины и признал Крым украинским. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский.

«Эрдоган вновь подтвердил, что считает Крым украинским», — заявил Зеленский на встрече с журналистами в Анкаре.

Трансляция ведется на украинском youtube-канале «Общественные новости».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к РФ. Украина и ряд западных стран не признали результаты голосования, настаивая на принадлежности региона Украине. Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Крым остается украинской территорией, несмотря на предложения США и ЕС рассмотреть вопрос признания полуострова российским для достижения соглашения о прекращении огня. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Крым был утерян Украиной много лет назад.