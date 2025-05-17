Президент Турции Реджеп Эрдоган ответил на вопрос, почему президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский не встретились в Стамбуле, хотя Зеленский утверждал, что "ждет Путина". Турецкий лидер сказал журналистам, что соответствующая ситуация с его страной не связана.

Эрдоган сказал журналистам, что российский президент Путин и его американский коллега Дональд Трамп "занимают активную позицию в данном вопросе" и являются "доминирующими игроками". Затем президент Турции заявил, что "в такой же ситуации находится и господин Зеленский".

После того как Путин предложил Украине провести прямые переговоры в Стамбуле, а Трамп поддержал инициативу российского президента, Зеленский заявил, что будет лично "ждать Путина" в Стамбуле. Через некоторое время он сказал, что на него не распространяется действие подписанного им же указа о запрете переговоров с российским руководством. В ходе переговоров украинская делегация попросила рассмотреть возможность прямых переговоров Путина и Зеленского.

Эрдоган оценил возможность завершения конфликта на Украине военным путем

Некоторые российские политики скептически отнеслись к предположению, что Зеленский действительно готов вести прямые переговоры с Путиным. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предположил, что Зеленский боится таких переговоров. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сказал, что разговор Путина и Зеленского до появления "субстантивных проектов документов" не представляется полезным.