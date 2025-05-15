Зеленский в ближайшее время проведет пресс-конференцию в Анкаре

Владимир Зеленский в ближайшее время проведет пресс-конференцию в посольстве Украины в Анкаре. Ожидается, что по ее итогам станет известен состав делегации Киева на переговорах в Стамбуле.

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Как сообщило издание "Новости. Live", журналисты уже собрались в посольстве, куда Зеленский прибудет после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Их переговоры продолжались 2 часа 45 минут.

Зеленский по прибытии в Анкару отметил, что решение о переговорах с Россией и составе украинской делегации будет принято после его встречи с Эрдоганом. МИД Украины также информировал, что после их встречи должно появиться "больше понимания" о дальнейших шагах украинской делегации.

Ранее агентство РБК-Украина сообщило, что вылет самолета Зеленского из Анкары в Стамбул запланирован на 16:30 мск. По данным агентства, изначально вылет планировался в 16:00, но его отложили на полчаса по неизвестным причинам. Также отмечалось, что отсутствует информация о том, будет ли на борту самолета сам Зеленский.

11 мая президент России Владимир Путин заявил, что Москва предлагает украинским властям возобновить прерванные ими в 2022 году прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле для устранения первопричин конфликта и, возможно, достижения прекращения огня. Как заявила позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в выборе места есть абсолютная логика: переговоры возобновляются там, где они были прерваны по настоянию Британии, которая надавила на киевский режим три года назад.