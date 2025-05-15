Президента США Дональда Трампа встретили в ОАЭ традиционным танцем волос «халиджи» — его исполняют женщины во время празднований. Об этом рассказал советник Трампа по связям с общественностью Марго Мартин в своих социальных сетях.

Мартин также показал видео танца — на этих кадрах можно увидеть девушек, которые опускают вниз головы и трясут волосами. За ними расположен почетный караул, который трясет в такт музыке саблями.

«Церемония приветствия в ОАЭ продолжается!», — прокомментировал видео Мартин.

«Халиджи» дословно переводится как «залив». Этот танец исполняют во время праздников и церемоний, включая встречу глав иностранных государств.

Напомним, что Трамп отправился в турне по странам Персидского залива. Это стало первой зарубежной поездкой Трампа с начала его второго срока.

Ранее глава Белого дома рассказал о том, как прошла его встреча с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.