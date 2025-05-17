В Киеве рассказали о целях Украины после переговоров в Стамбуле

Следующим шагом Киева по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле станет организация встречи президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

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Об этом заявил глава украинской делегации в Стамбуле, глава МО Украины Рустем Умеров, передает CNN.

«Я думаю, что следующим шагом была бы организация встречи на уровне лидеров», — подчеркнул он.

Помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва приняла к сведению желание Киева провести встречу глав государств.

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной, завершившиеся без достижения соглашения о прекращении огня.

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Единственным существенным результатом встречи стала договоренность об обмене 1000 военнопленных с каждой стороны. Кроме того, стороны условились представить каждая свое видение прекращения огня, а Украина предложила провести встречу на уровне президентов — российская делегация приняла этот запрос «к сведению».