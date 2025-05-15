Эрдоган раскрыл детали переговоров с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским шаги по урегулированию вооруженного конфликта «справедливым миром». Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я принял в президентском дворце Зеленского с делегацией. Мы обсудили усилия по завершению конфликта на Украине справедливым миром», — указал глава государства.

Встреча Зеленского с Эрдоганом продлилась почти три часа

Ранее стало известно, что встреча Эрдогана с Зеленским завершилась в Анкаре спустя почти 3 часа после начала. Уточняется, что на встрече глав государств с турецкой стороны также присутствовали министр обороны Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной службы Ибрагим Калын и советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч. О составе украинской делегации агентство не сообщило.