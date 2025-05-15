Основной целью российско-украинских переговоров в Стамбуле является прекращение огня. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает РБК.

Зеленский указал, что украинская делегация под руководством главы Минобороны Рустема Умерова останется в Стамбуле и завтра, 16 мая. На этот день у них запланированы встречи с представителями США.

«Мандат у членов делегации будет, прекращение огня — вопрос номер один», — сказал Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре.

CNN: Зеленский оказался перед сложным выбором в Турции

Сегодняшние переговоры в Стамбуле станут первой встречей российской и украинской делегаций за три года. До этого представители двух стран встречались 29 марта 2022 года. Российскую делегацию, как и в 2022 году, возглавил помощник президента Владимир Мединский. Также в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.