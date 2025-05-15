Зеленский назвал главу делегации Украины в Стамбуле

Киев планирует отправить делегацию в Стамбул для обсуждения условий прекращения огня, руководить группой будет министр обороны Рустем Умеров, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Мандат у них [у членов делегации] будет, прекращение огня – [вопрос] номер один», – сказал он на брифинге после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС .

Зеленский отметил, что делегация Украины останется в Стамбуле в пятницу, 16 мая. По его словам, планируются также переговоры с представителями США.

Ранее руководитель российской делегации на переговорах по Украине в Стамбуле Владимир Мединский заявил о готовности России возобновить переговорный процесс.

Посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник указал на отсутствие опытных переговорщиков в делегации Украины. Он также отверг идею Киева обсуждать в Стамбуле только 30-дневное перемирие.