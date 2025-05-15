Кличко заявил о тайной слежке за киевскими чиновниками

Украинские власти организовали тайную слежку за представителями киевской городской администрации. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Информация о якобы вечеринке городских властей, прошедшей в день траура, появилась в некоторых СМИ. Однако в тот день, по словам Кличко, не было никаких мероприятий, а распространенное видео невозможно было бы снять без участия и помощи силовых структур.

Кличко добавил, что «проводились и другие мероприятия слежения», на которые должны быть соответствующие постановления судов.

По мнению мэра Киева, за представителями городской власти тайно и незаконно следят, используя военный транспорт и оснащение.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что мэр Киева Виталий Кличко позволил заявить о том, что Украина может пойти на территориальные уступки, так как является оппозиционным политиком.