AFP: Зеленский не поедет на переговоры с делегацией России в Стамбул
Владимир Зеленский не намерен контактировать с российской делегацией в Стамбуле и не будет участвовать в переговорах об урегулировании конфликта 15 мая. Об этом сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленный украинский источник.
Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, переговорщики сохраняют рабочий настрой.
По его словам, российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса в Стамбуле и возможным компромиссам.