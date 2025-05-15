AFP: Зеленский не поедет на переговоры с делегацией России в Стамбул

Владимир Зеленский не намерен контактировать с российской делегацией в Стамбуле и не будет участвовать в переговорах об урегулировании конфликта 15 мая. Об этом сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленный украинский источник.

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Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, переговорщики сохраняют рабочий настрой.

По его словам, российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса в Стамбуле и возможным компромиссам.