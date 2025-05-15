МИД Украины опроверг начало встречи с РФ в Стамбуле

Информация о начале встречи делегаций России и Украины в Стамбуле, распространившаяся в СМИ, не соответствует действительности, заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий.

"Встреч в Стамбуле нет", - сказал он в комментарии изданию "Новости. Live".

Ранее в СМИ распространялась информация о начале переговоров России и Украины. Однако источник ТАСС уточнил, что сообщения о начале встречи не соответствуют действительности.

При этом до сих пор неизвестно, кто будет представлять делегацию Киева в Стамбуле. Владимир Зеленский отмечал, что решение о переговорах с Россией и составе украинской делегации будет принято после его встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

11 мая президент России Владимир Путин заявил, что Москва предлагает украинским властям возобновить прерванные ими в 2022 году прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле для устранения первопричин конфликта и, возможно, достижения прекращения огня. Как заявила позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в выборе места есть абсолютная логика: переговоры возобновляются там, где они были прерваны по настоянию Британии, которая надавила на киевский режим три года назад.