Украина рассматривает возможность отправки людей «соответствующего уровня» на встречу с представителями России в Стамбуле. Об этом в четверг, 15 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, Киев намерен таким образом выяснить, уполномочены ли представители Москвы принимать какие-либо решения и готовы ли к «серьезному разговору». Кроме того, украинская сторона хочет узнать, что им сейчас могут предложить россияне.

— Украина рассматривает возможность отправки кого-то «соответствующего уровня» для участия в переговорах с Россией в Стамбуле, чтобы послушать ее мнение, — говорится в материале.

Журналист рассказал об истерике Зеленского из-за переговоров в Стамбуле

Возобновить прямые переговоры предложил президент РФ Владимир Путин. Его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским призвал того не упускать возникшую возможность для контакта с Россией. Их американский коллега Дональд Трамп также подчеркнул, что Киев обязан согласиться на встречу с Москвой в Стамбуле.

Позже Путин утвердил состав делегации, в которую вошли заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. При этом группу переговорщиков возглавил помощник президента Владимир Мединский. Почему именно он занял эту роль, «Вечерняя Москва» узнала у политолога Сергея Маркова.

Украинскую делегацию в свою очередь представят глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква. При этом Зеленский заявил, что уровень делегации России на переговорах в Стамбуле является «бутафорным».