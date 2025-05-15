Принятие в США крупнейшего в истории страны военного бюджета объяснили

Политолог Борис Межуев в разговоре с Рамблером прокомментировал принятие в США крупнейшего в истории страны военного бюджета и рассказал о значении данного шага Вашингтона.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о намерении увеличить вооруженные силы США и их финансирование. «Американская армия скоро станет больше, лучше, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы только что приняли бюджет», — заявил он в ходе выступления перед военнослужащими на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. По словам политика, это был самый большой военный бюджет за всю историю Соединенных Штатов. Речь идет о более чем 1 трлн долларов.

Данный шаг Вашингтона говорит о том, что Соединенные Штаты готовятся к войне. Полагаю, в первую очередь они готовятся к тем войнам, которые могут произойти на Ближнем Востоке, а также в Тихоокеанском регионе. Краткосрочные и долгосрочные риски, касающиеся этих регионов, сейчас являются очень важным элементом для американской администрации. Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

Своим решением по финансированию армии Трамп хочет «задобрить» представителей Пентагона и американский генералитет в целом, подчеркнул аналитик.

«Он чувствует определенную опасность, связанную с позицией Пентагона. Министр обороны США Пит Хегсет – не очень авторитетный человек в США, и Трамп понимает, что если – вне зависимости от деятельности Хегсета – позиция Пентагона будет отрицательной по отношению к нему, то может повториться ситуация 2020 года, когда Трамп оказался в полной изоляции в военном сообществе. Тогда практически все военные, за исключением Кита Келлога и еще пары человек, от него отвернулись», - отметил специалист.

Китайский и иранский факторы также учитывались при принятии в США рекордного военного бюджета, добавил Межуев.

«Прямо сейчас эти факторы не являются взрывоопасными, но Трамп понимает, что «срыв» в военный конфликт с Ираном возможен. Переговорный процесс с Тегераном худо-бедно, но идет, однако опасность столкновения сторон все равно существует. Кроме того, есть реальные риски столкновения США с Китаем. А у Пекина в мире очень много союзников. Это и Северная Корея, и многие латиноамериканские страны. В Африке также есть серьезные силы, готовые оказать поддержку Китаю в случае возникновения у него конфликта с Соединенными Штатами. Так что президент США выстраивает политику сдерживания в отношении Китая, в настоящий момент это его главная задача», - заключил эксперт.

Американские власти хотят добиться того, чтобы в структуре НАТО не было «слабых звеньев». Об этом ранее заявил государственный секретарь США Марко Рубио.