Время начала прямых переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле пока не определено, пишет Reuters со ссылкой на источник в МИД Турции.

По данным агентства, в Стамбуле находятся представители российской стороны, а также несколько официальных лиц США.

«Время встречи пока не назначено. Вопрос о переносе не стоит», — отметил дипломат.

В Киеве пояснили, что Украина может отправить свою делегацию на переговоры в Стамбул, чтобы выслушать позицию российской стороны. Вместе с тем, украинские официальные лица желают понять, имеют ли члены российской делегации полномочия принимать какие-либо решения.

Напомним, что время начала переговоров неоднократно переносили. В частности, в МИД РФ уточнили, что встреча состоится во второй половине дня по просьбе Турции.