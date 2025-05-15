Глава киевского режима Владимир Зеленский закатил истерику на фоне переговоров России и Украины в Стамбуле, заявил журналист Чей Боуз в социальной сети Х (бывшая Twitter).

По словам автора публикации, Зеленский устроил истерику в Турции.

«Президент Путин предложил сторонам встретиться в Турции. Он не говорил, что будет там присутствовать. Это очередная сфабрикованная реальность западных СМИ и их марионеток в Киеве», — поделился своей точкой зрения Боуз.

Так журналист отреагировал на слова Зеленского, назвавшего уровень российской делегации в Стамбуле «бутафорским».

Борт с Зеленским приземлился в Анкаре около 12:20 по мск. Главу киевского режима встречали украинские и турецкие высокопоставленные лица, в том числе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

15 мая в Стамбуле ожидаются первые с 2022 года переговоры Российской Федерации и Украины. Российскую делегацию возглавляет помощник главы российского государства Владимир Мединский. Помимо него в переговорную группу вошли заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, а также замглавы Минобороны России Александр Фомин.