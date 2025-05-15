Пока вы не уснули: изменение позиции России по Украине и землетрясение в Турции

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В МИД заявили об изменении позиции России по Украине

Изменения в позиции России по Украине по сравнению с 2022 годом есть, они обусловлены переменами в ситуации на земле. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что территория Украины уменьшается каждый раз, когда ее власти срывают переговорный процесс. Она привела цитату главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Украина сохранила бы за собой часть Донбасса, если бы были выполнены договоренности, достигнутые на переговорах в апреле 2022 года в Стамбуле. Захарова заключила, что «эту цитату было бы правильно сейчас помнить всем тем, кто ищет взаимосвязь между переговорным процессом и размерами территории».

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Землетрясение произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в центральной части Турции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки произошли в районе провинции Конья и ощущались в соседних провинциях, заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

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Лавров назвал позорищем отказ послов всех стран ЕС от беседы с ним

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «позорищем» отказ послов стран Европейского союза от приглашения встретиться с ним для обсуждения ситуации на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Лаврова, послам было предложено провести дискуссию в свободном формате. В ходе нее они могли задать любые вопросы главе МИД России, однако представители стран ЕС коллективно отказались от участия в мероприятии.

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В Госдепе раскрыли подход Трампа к миру на Украине

Президент США Дональд Трамп открыт к любым механизмам, которые приведут к справедливому миру в конфликте между Россией и Украиной.

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает Reuters.

«Он [Трамп] открыт к любому механизму, который приведет к миру. (...) Какой бы механизм ни вырисовывался или какой бы процесс ни происходил — мы открыты к конструктивному [диалогу] и к тому, чтобы быть полезными в любом ключе для того, чтобы прекратить конфликт», — сказал политик.

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Захарова ответила Зеленскому на его высказывание о делегации России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала Владимира Зеленского клоуном, неудачником и инструментом.

Так во время брифинга она прокомментировала заявление Зеленского, который назвал приехавшую в Стамбул российскую делегацию «бутафорской».

«Кто использует слово «бутафорная»? Клоун, неудачник, человек с неизвестным образованием в отношении людей, у которых есть не просто базовое образование, а учёные степени, заслуги перед Отчеством, он их так называет... Кто он есть?» — заявила она.

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Мощная вспышка на Солнце отключила радиосвязь на пяти континентах

В среду, 14 мая, на Солнце произошли две мощные вспышки в районе пятна AR4087, одна из которых была самой сильной за 2025 год. Как сообщает NBC News, эта вспышка спровоцировала отключение коротковолновой радиосвязи на пяти континентах и в пяти разных регионах Земли.

По данным астронома Тони Филлипса, который наблюдает за ежедневной активностью Солнца, в некоторых частях Северной Америки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока были зарегистрированы отключения коротковолновой радиосвязи.

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Трагически погибла российская актриса и певица Елена Земляникина

© kino-teatr.ru

14 мая ушла из жизни Елена Земляникина-Крылатова, советская российская актриса театра, кино и телевидения и певица - исполнительница романсов.

Елена Земляникина родилась 17 декабря 1958 года. Мать - актриса Любовь Стриженова, отец - актер Владимир Земляникин. В 1981-м окончила Школу-студию МХАТа. Была директором театрального центра "Пигмалион", работала старшим преподавателем департамента социально-культурной деятельности и сценических искусств Института культуры и искусств МГПУ. Елена - автор научных публикаций по театральному искусству и педагогике.

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Актриса Вера Васильева стала жертвой мошенников

© Санкт-Петербургcкий государственный театр музыкальной комедии

Аферисты украли 215 тысяч рублей у народной артистки России Веры Васильевой — мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов обвинили ее в якобы финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно в четверг, 15 мая.

Ранее актрисе петербургского Театра музыкальной комедии поступило сообщение от неизвестного абонента, человек позже представился ее бывшим руководителем.

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Экс-глава УФНС российского региона заочно арестован по делу о взятке

Ленинский районный суд Екатеринбурга заочно арестовал бывшего начальника управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Свердловской области. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

Соответствующее постановление было вынесено еще 23 апреля. Информация об этом стала известна только сейчас.

В пресс-службе суда сообщили, что мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца будет применена к экс-руководителю регионального ФНС с момента его экстрадиции в Россию. Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ, которая предусматривает наказание за получение взятки в особо крупном размере.

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23-летнюю блогершу застрелили во время прямого эфира

© Соцсети

В Мексике произошло шокирующее преступление. 23-летнюю TikTok-блогершу Валерию Маркес, известную своими уроками макияжа, застрелили во время прямой трансляции.

Трагедия произошла в салоне красоты в городе Запопан, где девушка работала. По данным издания Haber Global, в начале эфира Валерия упомянула, что в ее отсутствие кто-то пытался оставить для нее дорогой подарок, но она не собиралась его ждать.

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