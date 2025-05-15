CNN: Зеленский оказался перед сложным выбором в Турции

Прилетевший в Турцию Владимир Зеленский оказался перед сложным выбором, рассказал телеканал CNN. По версии канала, Зеленскому необходимо оставаться в Турции достаточно долго, чтобы президент США Дональд Трамп увидел, что он серьезно настроен на встречу.

В то же время Зеленскому нельзя оставаться в Турции слишком долго, чтобы это не выглядело так, как будто он «ждет Кремль». По мнению Уолша, Зеленскому придется либо отвергнуть инициативу России о встрече Стамбуле как «слишком незначительную и слишком запоздалую», либо принять ее и, таким образом, начать «совершенно новый» путь мирных переговоров.

По версии Уолша, как бы ни разворачивались в Турции эти «необычные дипломатические прятки», пока можно сделать лишь один ключевой вывод - Кремль не боится дальнейших санкций, европейского давления и не поддается уговорам президента США Дональда Трампа.

В России отреагировали на обращенные к Путину слова Зеленского

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле - с 15 мая и без предварительных условий. Трамп заявил, что Украина должна принять это предложение «немедленно», после чего Зеленский сообщил, что «лично» будет ждать переговоров в Турции 15 мая.

Четырнадцатого мая Путин утвердил состав российской делегации для переговоров с Украиной. Ее возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Днем 14 мая Зеленский прибыл в Анкару и сообщил, что «посмотрит» на уровень российской делегации. Он подчеркнул, что ему необходимо понять, какие полномочия есть у делегации РФ.