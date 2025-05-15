Самолет Зеленского вылетит в Стамбул из Анкары

Вылет самолета Владимира Зеленского из Анкары в Стамбул запланирован на 16:30 мск. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

По данным агентства, изначально вылет планировался в 16:00, но его отложили на полчаса по неизвестным причинам. Также на данный момент нет информации, будет ли на борту самолета сам Зеленский.

Зеленский передал Путину из Турции два слова

11 мая президент России Владимир Путин заявил, что Москва предлагает украинским властям возобновить прерванные ими в 2022 году прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле для устранения первопричин конфликта и, возможно, достижения прекращения огня. Как заявила позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в выборе места есть абсолютная логика: переговоры возобновляются там, где они были прерваны по настоянию Великобритании, которая надавила на киевский режим три года назад.