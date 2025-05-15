Трамп исключил урегулирование конфликта на Украине до встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп исключил возможность урегулирования конфликта на Украине до его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Его слова приводит Reuters.
«Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One перед посадкой в Дубае, где он совершил третью остановку в ходе своей поездки по Ближнему Востоку.
Зеленский передал Путину из Турции два слова
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что никакой подготовки встречи президентов России и США сейчас не ведется.