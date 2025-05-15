Трамп исключил урегулирование конфликта на Украине до встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп исключил возможность урегулирования конфликта на Украине до его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Его слова приводит Reuters.

«Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One перед посадкой в Дубае, где он совершил третью остановку в ходе своей поездки по Ближнему Востоку.

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Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что никакой подготовки встречи президентов России и США сейчас не ведется.