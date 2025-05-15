Глава МИД Турции Фидан заявил, что часть представителей США прилетели в Стамбул

Часть представителей США прилетели в Стамбул, где намечены переговоры России и Украины. Об этом заявил глава МИД Турции Фидан, передает ТАСС.

С американской стороны присутствует госсекретарь США Марко Рубио, однако он в настоящее время находится в Анталье, уточнил дипломат. Также Турцию посетили европейские министры иностранных дел.

"Как вы знаете, наш президент в настоящее время принимает господина (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского в Анкаре. Российская делегация прибыла в Стамбул. <...> Сейчас на эту тему (урегулирования украинского конфликта. – Прим. ред.) много обсуждений", – пояснил Фидан.

Начало российско-украинских переговоров ожидается во второй половине дня 15 мая. Делегация РФ будет работать по созданным Владимиром Путиным рамкам и определенным инструкциям. Однако исход встречи во многом зависит от западного руководства киевского режима.

В свою очередь, представители Украины, по данным СМИ, намерены обсудить с Россией только вопросы, связанные с введением и мониторингом 30-дневного перемирия без предварительных условий, озвученное администрацией президента США Дональда Трампа.

Членами российской делегации были выбраны помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Зеленский уже дал комментарии по поводу участников со стороны Москвы, указав на их "бутафорный" уровень. В ответ на это представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его клоуном и неудачником.