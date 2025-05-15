Рютте пообещал Украине поддержку НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса поддерживают усилия США по украинскому урегулированию и в то же время привержены поддержке Украины. Об этом сообщает Anadolu.

Рютте провел пресс-конференции после неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Анталье. Он подчеркнул, что участники встречи в очередной раз выразили поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по Украине.

Также, по словам Рютте, министры стран НАТО подтвердили свою «долгосрочную поддержку Украины».

«Речь не о том, чтобы разжигать конфликт, а том, чтобы помочь Украине защищать себя сейчас и в будущем», - заключил Рютте.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина не станет членом НАТО из-за «отсутствия консенсуса по этому вопросу», но в стране могут быть размещены европейские силы. По его словам, Британия, Франция и «некоторые другие союзники» предлагают разместить свои силы «в ключевых местах» вдали от зоны боевых действий. Эти силы могли бы проводить совместные операции и «демонстрировать солидарность» европейских стран с Украиной, подчеркивал Макрон.