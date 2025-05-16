В МИД России озвучили вероятный исход переговоров в Стамбуле

Есть шансы на то, что переговорные группы России и Украины в Стамбуле смогут выработать единый документ сценария завершения конфликта.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, сообщает РИА Новости.

«Сначала нужно пройти первый трек, а именно достичь договоренности по достижению мира, то есть найти сам механизм урегулирования», — сказал он.

По словам дипломата, делегации в Стамбуле могут наработать ту модель, которая будет приемлема для России и Украины, а также будет принята международным сообществом.

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Ранее Мирошник заявил, что с подходами Москвы несовместима позиция Киева, согласно которой обсуждать в Стамбуле можно лишь перемирие. Он отметил, что Россия неоднократно подчеркивала необходимость в первую очередь выстроить единую стратегию урегулирования.