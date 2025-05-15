Эксперты заявили о резком росте влияния Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зарабатывает политические очки на роли миротворца, и его авторитет международного государственного деятеля способствует росту турецкого влияния в регионе. Об этом со ссылкой на экспертов пишет Reuters.

© РИА Новости

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле - с 15 мая и без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна принять это предложение «немедленно», после чего Зеленский сообщил, что «лично» будет ждать переговоров в Турции 15 мая.

Издание отметило, что Эрдоган 15 мая «проведет первые за три года прямые российско-украинские мирные переговоры». И президент США Дональд Трамп заявил, что турецкий лидер будет хорошим хозяином для встречи представителей России и Украины.

«Растущий авторитет Эрдогана как международного государственного деятеля, который работает над установлением стабильности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке и получает за это похвалу от президента США Дональда Трампа, способствует росту влияния Турции в регионе», - отмечается в статье.

При этом активизация международного трека способствует и достижению внутриполитических целей президента Турции. В частности, резко снизился уровень протестов в стране, вспыхнувших на фоне ареста главного политического соперника Эрдогана, мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

«Эрдоган никогда еще не был настолько важным игроком в геополитике, где произошли драматические изменения и особенно примечательным стало переизбрание Дональда Трампа. Хотя я думаю, что самым большим достижением Эрдогана, бесспорно, является Сирия», - заметил турецкий политолог Бирол Баскан.

По словам представителей турецкого правительства, Анкара получила значительное влияние в Дамаске и за его пределами после того как к власти пришла оппозиция, а президент Башар Асад покинул Сирию. При этом важной победой для Эрдогана стало и объявление запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) о самороспуске.

«Сдача оружия и роспуск РПК будут отмечены как исторические вехи в контексте турецкой политики», - заметил заместитель председатель Партии справедливости и развития Харун Армаган.

Эрдоган получил и поддержку европейских политиков, которые «стремятся укрепить оборону и найти гарантии для Украины в рамках любого предстоящего соглашения о прекращении огня».

«Даже если мирные переговоры в Стамбуле провалятся, Эрдоган все равно получит признание. Ему нравится, когда его имя стоит рядом с мирным соглашением. Он занимает очень влиятельную дипломатическую позицию и, похоже, набирает все больше и больше очков», - уверен доцент кафедры международных отношений в Университете Кадир Хас Онур Иши.

При этом Эрдоган и Трамп провели уже как минимум три телефонных разговора. И президент США также назначил своего давнего советника Томаса Баррака послом в Турции. По прибытии тот заявил, что намерен превратить отношения США и Турции в «необыкновенные».