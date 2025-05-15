Зеленский передал Путину из Турции два слова

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Турции, передал послание президенту России Владимиру Путину из двух слов, передает «Инсайдер UA».

«Я здесь», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о том, что бы он хотел передать российскому лидеру.

Ранее президент Украины намекнул на возможность срыва переговоров с Россией в Стамбуле после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Зеленский намекнул на возможность срыва переговоров с Россией

Помимо этого, он усомнился в наличии мандата на принятие решений у делегации России. Он также оценил состав российской переговорной группы как «бутафорский».