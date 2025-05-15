«Подскочит, если дожмут»: в Думе назвали причину визита Зеленского в Анкару

Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что Владимир Зеленский отправился в Анкару, чтобы «подскочить» на переговоры в Стамбул в случае необходимости. Об этом он рассказал Telegram-каналу SHOT.

По мнению Делягина, Зеленский попытается объяснить свой отказ от участия в переговорах с российской делегацией встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В то же время Зеленский хочет польстить самолюбию Эрдогана и «покрепче привязать к себе», считает депутат.

«Кроме того, он [Зеленский - прим.ред.] хочет быть поближе к переговорам, чтобы подскочить на них, если его дожмут или если на них возникнет что-то, чем он сможет похвастаться», - заключил Делягин.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле - с 15 мая и без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна принять это предложение «немедленно», после чего Зеленский сообщил, что «лично» будет ждать переговоров в Турции 15 мая.

Четырнадцатого мая Путин утвердил состав российской делегации для переговоров с Украиной. Ее возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Днем 14 мая Зеленский прибыл в Анкару и сообщил, что «посмотрит» на уровень российской делегации. Он подчеркнул, что ему необходимо понять, какие полномочия есть у делегации РФ.