Axios: США передали Ирану письменное предложение по вопросу ядерной программы

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время последнего раунда переговоров с иранской делегацией 11 мая передал министру иностранных дел исламской республики Аббасу Арагчи первое американское письменное предложение по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Ирана. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на три источника, осведомленных о ходе переговоров.

По данным портала, во время первого раунда переговоров 12 апреля Арагчи представил американской стороне первое письменное предложение Тегерана. Однако Уиткофф отклонил его, аргументировав это тем, что время для конкретного проекта решения еще не настало. В ходе третьего раунда переговоров 26 апреля иранская сторона вновь представила делегации США письменное предложение, на этот раз Уиткофф его принял, после чего американская сторона направила перечень вопросов и разъяснений к документу. В ответ иранская делегация представила собственный перечень вопросов.

Теперь, как отмечает портал, первое оформленное письменное предложение США было принято Арагчи и передано в Тегеран на рассмотрение верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи и президента страны Масуда Пезешкиана. В американском документе излагается видение Вашингтона относительно будущего иранской гражданской ядерной программы, ее предпочтительные параметры, а также требования по мониторингу и контролю за ее реализацией.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению соглашения по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Ирана.

США и Иран при посредничестве Омана провели четыре раунда переговоров по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы исламской республики. Первый из них прошел 12 апреля в Маскате, второй - 19 апреля в Риме, третий и четвертый - 26 апреля и 11 мая снова в оманской столице. Иранскую делегацию на консультациях возглавлял глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф.