Стартовали переговоры Эрдогана и Зеленского

В Анкаре начались переговоры президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство Anadolu. Сообщается, что лидеры встречаются в президентском комплексе, расположенном в районе Бештепе.

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«После двусторонней встречи президентов Эрдогана и Зеленского состоится межделегационный рабочий ужин», - отмечает агентство.

Ранее глава управления президента Турции по связям с общественностью Фахреттин Алтун заявил, что в ходе встречи с Зеленским Эрдоган призовет к прекращению огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».