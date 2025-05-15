Эксперт ответил на вопрос о перспективах заключения ядерной сделки между Ираном и США

Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером ответил на вопрос о перспективах заключения ядерной сделки между Ираном и США в ближайшее время, отметив, что сейчас соответствующий сценарий представляется маловероятным.

Ранее советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани заявил, что Тегеран готов пойти на ядерную сделку с Вашингтоном, а также избавиться от запасов высокообогащенного «оружейного» урана, если американское правительство отменит все экономические санкции в отношении страны. Вместе с тем американский президент Дональд Трамп отмечал, что США и Иран близки к заключению соглашения по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана.

Не думаю, что вероятность заключения сделки так велика, как это пытаются представить стороны. Скорее, в данном случае желаемое выдается за действительное. Своими заявлениями Трамп пытается оказать психологическое давление на Иран и подстегнуть его к заключению соглашения с США. А основной рычаг давления Вашингтона – это его намерение перекрыть все поставки нефти из Ирана и обвалить экономику страны. Так что теоретически у американского президента есть опция значительно усложнить ситуацию для Ирана. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

В настоящее время Иран находится в ослабленном состоянии, этим и продиктована его заинтересованность в переговорном треке с США, добавил эксперт.

«За последний год Иран потерпел ряд геополитических поражений в регионе, в основном от Израиля. И в результате сейчас он вообще не готов к войне. Поэтому Тегерану в любом случае выгоден переговорный процесс, и его могут затягивать. Ближневосточное турне Трампа показало, что американский президент сумел в полной мере консолидировать вокруг себя монархии Залива. Это и Саудовская Аравия, и Катар, и ОАЭ. Кроме того, в систему Трампа также пытается встроиться Сирия. То есть подстроиться под него пытается почти весь Ближний Восток. И в Иране понимают, что борьба с Трампом в нынешней ситуации – это борьба не только с США и Израилем, но и со значимой частью арабских стран. А к такому Иран не готов. Он не осилит подобное противостояние. Поэтому иранцы и идут на переговоры, заявляя об их перспективах», - отметил Каргин.

Вероятность заключения ядерной сделки между Ираном и США в ближайшее время составляет 30-40%, подчеркнул аналитик.

«Трамп выдвинул Ирану ряд условий, и самое сложно выполнимое из них – это даже не отказ от создания ядерного оружия, а отказ Ирана от его собственной политической доктрины. Трамп хочет, чтобы Тегеран перестал поддерживать те силы, которых Иран считает своими прокси в регионе, то есть чтобы он отказался от своих политических амбиций, в том числе от концепции противостояния с Израилем и возможного уничтожения этой страны. А Иран очень давно придерживался этой политической линии, она является основой его видения и самоопределения в регионе. Так что тут речь идет об очень серьезных изменениях, и я сомневаюсь, что иранцы сейчас на них пойдут. Для этого им нужно будет буквально себя сломать. Но произойти это все-таки может. Все зависит от степени давления со стороны США, от тех перспектив, которые будут обозначены Вашингтоном», - заключил политолог.

Глава МИД Ирана ранее назвал слова Трампа об иранской угрозе обманом.