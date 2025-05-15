Украинские мигранты «имеют слишком много прав» в Польше и их необходимо ущемить в них для равенства с населением республики. Об этом заявил кандидат на пост президента Польши от партии «Конфедерация» Славомир Ментцен в эфире радиостанции Zet.

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«В Польше действительно много украинцев, у них слишком много прав», — возмутился политик.

В частности, Ментцен возмутился нынешним социальным пособиям для украинцев в Польше, которые имеют выплаты за наличие детей. Он также добавил, что у них не должно быть преимуществ в системе здравоохранения.

Ранее Ментцен пообещал не допустить членства Украины в Североатлантическом альянсе и заявил, что не согласится на отправку войск в постсоветскую страну. Он подчеркнул, что Польша не хочет быть втянутой в украинский конфликт и рисковать жизнями собственных солдат.

Ментцен также признавался, что ему безразлично, кому принадлежит Крым и где будет проходить российско-украинская граница. Он отметил, что это не входит в национальные интересы Польши.