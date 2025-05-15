МИД Турции ответил на вопрос о задержке переговоров

Речи о задержке начала переговоров между делегациями РФ и Украины, как сообщил РИА Новости источник в МИД Турции, не идет.

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«Задержки переговоров нет, - сказал источник. - Так как речь не шла о встрече с конкретным временем начала».

Источник ранее сообщил: в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. При этом он не уточнил, где сейчас делегация Украины.

По поводу начала переговоров в Стамбуле, источник ранее говорил агентству, что они начнутся после обеда.

Владимир Зеленский ранее прибыл в Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Украинский лидер раскрыл, кто будет представлять их сторону в Стамбуле.