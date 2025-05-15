Владимир Зеленский в четверг, 15 мая, прибыл в Анкару. В турецкой столице он встретится с президентом страны Реджепом Эрдоганом.

Прибытие в Анкару едва не обернулось для украинского президента трагедией. Спускаясь с трапа, Зеленский оступился на предпоследней ступеньке, но смог удержать равновесие. Момент попал на кадры телетрансляции. Наблюдатели предположили, что президент Украины сильно волновался.

Зеленский сделал первое заявление после прибытия в Стамбул

Уже ступив на турецкую землю, Владимир Зеленский разразился гневной тирадой о российской делегации на переговорах России и Украины, которые сегодня пройдут в Стамбуле. Украинский лидер назвал ее состав "бутафорским" и заявил, что озвучит решение об участии Украины в переговорах с Россией после встречи с Эрдоганом.