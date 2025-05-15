Стало известно о представителях США на переговорах в Стамбуле

Lenta.ru

На данный момент времени в Стамбуле уже находится российская делегация, а также присутствуют несколько американских чиновников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.

Стало известно о представителях США на переговорах в Стамбуле
© РИА Новости

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не будет посещать переговоры с Украиной, которые проходят в Стамбуле.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Путину нет никакого смысла ехать на переговоры с Украиной в Стамбул, если там не будет него самого. Однако он подчеркнул, что готов приехать в Турцию, если это потребуется.

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