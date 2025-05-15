Обзор иноСМИ: «США не удалось очаровать Россию» и скандал вокруг подарка Трампу

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Арестованная в США ученая попросила не отправлять ее в Россию

Министерство юстиции США предъявило обвинения исследовательнице из Гарварда Ксении Петровой, задержанной в аэропорту Бостона из-за найденных в ее багаже ​​«неинфекционных и нетоксичных эмбрионов лягушек», которые, по утверждению прокуроров, она пыталась незаконно ввезти в Штаты. Как сообщает ABC News, адвокаты Петровой выступили против ее возможной депортации в Россию в федеральным суде Вермонта.

Петрова, которая ранее содержалась в следственном изоляторе в Луизиане, была взята под стражу после предъявления ей обвинений. По словам адвоката Григория Романовского, аннулирование визы Петровой было основано на предполагаемом нарушении ею таможенных правил, однако законы США этого не допускают. Из материалов суда следует, что Петрова заявила сотруднику Погранично-таможенной службы США, что боится возвращения в Россию из-за своей политической деятельности, и вместо этого попросила высылки во Францию, после чего ее задержали. Представитель обвинения апеллировал в суде к тому, что исследовательница солгала о найденных у нее эмбрионах. Судья назначила слушание по вопросу освобождения Петровой под залог на 28 мая.

«США не удалось очаровать Россию»

Из-за нежелания президента РФ Владимира Путина идти на компромисс США оказались в сложной ситуации - они не могут быстро добиться прекращения огня на Украине и в то же время не хотят резко выходить из урегулирования, так как это выглядело бы провалом президента США Дональда Трампа. Об этом рассказала британская газета Financial Times.

Бывший посол Германии в США и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что США действовали по упрощенной схеме: они пытались очаровать Россию и надавить на Владимира Зеленского, рассчитывая, что благодаря этому сделка будет заключена. Однако оказалось, что недостаточно просто пытаться очаровать Москву, подчеркнул Ишингер. Бывший помощник экс-главы США Джо Байдена Эрик Грин заявил, Трамп осознает, что у Путина есть четкая позиция и он «не играет в мяч».

В Катаре отвергли утверждения о подаренном лично Трампу самолете

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдулрахман бен Джассим Аль-Тани заявил CNN, что Boeing 747-8 был подарен США в рамках «очень простой межправительственной сделки» и не был личным подарком Дональду Трампу. Предполагается, что самолет будет передан Пентагону для переоборудования в Air Force One (президентский «борт номер один»). Решение Трампа принять самолет в подарок подверглось критике как со стороны демократов, так и республиканцев. Президент США заявил, что самолет будет передан в дар его библиотеке после того, как он покинет свой пост. Также он называл Boeing 747-8 «бесплатным подарком» Министерству обороны США.

Республиканец Майк Раундс, член сенатского комитета по разведке, заявил, что у него есть опасения по поводу безопасности катарского самолета, и сравнил его с современной версией троянского коня. Эксперты утверждают, что предполагаемое переоборудование самолета в Air Force One обойдется в сотни миллионов долларов, включая работу по обеспечению высокого уровня безопасности, связи и обороноспособности. Трамп подчеркивал, что считает этот подарок «жестом доброй воли» и что он не будет пользоваться им после окончания своего срока.

Советник Стармера поедет в Турцию, чтобы дать советы Зеленскому

Газета The Guardian сообщила, что глав МИД европейских стран на переговорах в Стамбуле не ждут. Однако советник по нацбезопасности премьера Британии Джонатан Пауэлл отправится в Турцию, чтобы дать Владимиру Зеленскому «справочные рекомендации о том, как следует вести себя на этой все еще непредсказуемой встрече в неясном формате». По данным The Guardian, постоянный совет Пауэлла - не делать ничего, что может оттолкнуть Дональда Трампа.

Как заявили газете «разочарованные» западные дипломаты, Трамп продолжает давать максимально позитивную интерпретацию действиям президента РФ Владимира Путина, хотя некоторые деятели администрации США в частном порядке теперь более критически относятся к позиции России. Однако они не будут выражать это публично, пока это не сделает сам Трамп. Европейские дипломаты признают, что были ошеломлены, когда на выходных президент США поддержал инициативу Путина о мирных переговорах в Стамбуле, отказавшись от предварительного условия о 30-дневном прекращении огня, которое изначально предлагал сам.

Генсек НАТО заявил о шансе на решение украинской проблемы

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в течение следующих 10-14 дней будет открыто окно возможностей, способное «вывести вопрос Украины на более высокий уровень». Об этом сообщает издание Adana Post.

Рютте подчеркнул, что Турция играет важнейшую роль в этом процессе. Генсек НАТО считает, что переговоры между Украиной и Россией за последние несколько недель продвинулись вперед. По его мнению, президент США Дональд Трамп смог устранить «тупик» между сторонами. Рютте заявил, что члены альянса должны «шаг за шагом привести Украину к прочному миру». В то же время, по словам Рютте, ему трудно предсказать, что произойдет в ближайшие 24-48 часов. Он подчеркнул, что «находится в тесном контакте со всеми основными участниками переговоров».