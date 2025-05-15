Эксперт рассказал, почему Кремль выдержал паузу перед переговорами

Москва выдержала паузу перед объявлением российской делегации, направленной на переговоры в Стамбуле, чтобы дать время Владимиру Зеленскому долететь до Турции. Об этом в своем Telegram-канале заявил журналист пула Кремля Александр Юнашев.

Он отметил, что формулировка «переговоры без предварительных условий» изменила ситуацию. Киев, который пытался торговаться, оказался в неудобном положении: пока украинские власти ставили условия, Москва предстала готовой к немедленному диалогу.

По мнению Юнашева, особое значение имеет помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавил делегацию. Его возвращение сигнализирует о том, что обсуждавшиеся в 2022 году внеблоковый статус Украины и сокращение ее армии все еще актуальны. Также он подкован в плане истории и может «рассказать оппонентам, чьи на самом деле Крым, Одесса».

«Нас представляют в основном заместители министров. Потому что встречи на высшем уровне (к которым так стремился Зеленский) за три дня не согласовываются, нужна подготовительная работа», — добавил журналист.

Юнашев заметил, что состав делегации рассекретили, когда Зеленский уже летел в Турцию. Благодаря этому отказ от переговоров с его стороны будет выглядеть некрасиво. В противном случае он бы мог остаться в Киеве, сославшись на плотный график.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые мирные переговоры в Стамбуле - с 15 мая и без предварительных условий. После чего американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина должна принять это предложение «немедленно», а Владимир Зеленский сообщил, что «лично» приедет в Турцию.

14 мая Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной. Ее возглавил Мединский. Вместе с ним на переговоры отправятся замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба армии Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.