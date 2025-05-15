Зеленский прибыл в Турцию на переговоры

Самолет президента Украины Владимира Зеленского приземлился в Анкаре. Об этом сообщило издание «Общественное».

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Издание отмечает, что Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. После этой встречи могут начаться первые с 2022 года переговоры между Украиной и Россией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле были перенесены на вторую половину дня по инициативе Турции.

«Переговоры по инициативе турецкой страны перенесены на вторую половину дня», — сказала дипломат.

До этого президент США Дональд Трамп объяснил отказ российского лидера Владимира Путина ехать в Стамбул.