Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уровень делегации России на переговорах в Стамбуле является «бутафорным».

Такое мнение он выразил в четверг, 15 мая, во время своего визита в Анкару.

— Делегация у нас на наивысшем уровне: МИД, мой офис, военные, представители всех наших разведок. Уровень русских мне пока точно не известен, но исходя из того, что мы видели, это похоже на бутафорский уровень, — заявил он.

Он также заявил, что сначала необходимо понять, какие полномочия есть у российской делегации, так как «все понимают, кто в Российской Федерации принимает решения», передает Telegram-канал «Смотри».

В США раскрыли, как Путин и Трамп «оставили Зеленского не у дел»

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о том, есть ли шанс, что глава РФ Владимир Путин будет присутствовать на переговорах в Турции.

Ранее российский лидер Владимир Путин утвердил состав делегации, которая отправится на встречу в Турцию. Ее будет возглавлять помощник президента РФ Владимир Мединский. Также Киев раскрыл состав своей делегации, которая отправится на переговоры. В нее вошли глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.