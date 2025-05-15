Трамп: сектор Газа станет "зоной свободы" после подключения США

США могут превратить сектор Газа в "зону свободы" после подключения к работе в анклаве. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе.

"У меня есть концепция для Газы, которую я считаю очень хорошей - сделать ее зоной свободы, позволить Соединенным Штатам вмешаться <...> и превратить ее в зону свободы", - сказал хозяин Белого дома, его слова приводит корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс в X.

Трамп добавил, что, по его плану, нужно "позволить происходить [в анклаве] хорошим вещам" и "расселить людей по домам, где они могли бы быть в безопасности". Он также отметил, что с палестинским движением ХАМАС "придется разобраться".

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.