Жизнь в Индии на грани: стоит ли ждать ядерной войны

Социальные сети и СМИ совсем недавно пестрили заголовками: «У кого больше ядерного оружия: у Индии или Пакистана?»; «Стоит ли ждать ядерной войны?»; «Новая точка международной напряженности». В итоге война закончилась за 3 дня.

Только местные жители, кажется, не заметили ни ее начала, ни ее конца. Корреспондент “МК”, находившийся в Индии с 29 апреля по 8 мая, на своем примере понял, что если ядерная война когда-нибудь и произойдет, то точно не в этой точке земного шара.

«Ты в порядке?»

Утро 7 мая было не очень добрым. Индия начала операцию «Синдур» и атаковала 9 объектов на территории Пакистана. «Индия воспользовалась своим правом на реагирование и предотвращение трансграничных нападений. Наши действия были взвешенными, неэскалационными, соразмерными и ответственными», — заявил заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри на брифинге в Нью-Дели. Новости пестрили заголовками о новой точке военных действий, а телефон разрывался вопросами от друзей и коллег: «Как ты там? Все в порядке?»

Однако, если не открывать новости и не включать телевизор, то нельзя было и подумать о том, что напряженность между странами переросла в открытые удары. Да что там, за все время пребывания в Индии было ощущение, что и напряженности никакой нет. Местные на вопросы о возможности эскалации конфликта отмахивались: «Войны не будет». Казалось, что операция «Синдур» должна что-то изменить.

Изменила. В этот же день по всей стране организовали гражданские учения под названием «Операция Абхьяас», в ходе которых были мобилизованы тысячи волонтеров, полицейских, спасательных команд и чиновников для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. Где-то прозвучали сирены, после которых участники учений спускались в бункер, а где-то был объявлен непродолжительный блэкаут.

На рынке «Кхан маркет» в Нью-Дели, где также проходили учения, было достаточно спокойно, не считая стоявших повсюду сотрудников полиции и уличных торговцев, которые спешно убирали свои товары с прилавков. Как отметили местные жители и работники рынка, проведение учений связано с ситуацией между Пакистаном и Индией.

«Это подготовка к войне, если она начнется, поэтому здесь и полиция, и другие службы», - пояснял сотрудник кофейни. Однако все индийцы, с которыми удалось поговорить, были однозначно убеждены, что если боевые действия и начнутся, то дело не дойдет до применения ядерного оружия. «У обеих стран есть ядерное оружие, так что они понимают, что если его применить, то ситуация станет гораздо хуже», - подчеркнул один из жителей.

На вопросы о безопасности жители отвечали единодушно: «В Дели безопасно», после чего торговцы возвращались к работе, туристы торговались за сувениры, а водители рикш зазывали пассажиров.

Единственное, что действительно на непродолжительное время могло потревожить жителей Дели — учебный блэкаут, который, к слову, действовал и для туристов. В отеле, в котором мы остановились, у каждой двери оставили листовки с предупреждением: «Мы просим вас держать шторы в своих комнатах закрытыми с этого момента и до 21:00 вечера. Мы благодарим вас за ваше сотрудничество и просим вас сохранять спокойствие и не паниковать».

Полноценного блэкаута, впрочем, мы не дождались, происходили только небольшие отключения электричества.

Последствия эскалации стали по-настоящему ощутимы на следующий день, 8 мая, когда наш самолет должен был вылетать из Дели в Москву. Изначально рейс был запланирован на 5:00 по местному времени (2:30 по мск), однако его постоянно переносили на более позднее время. В итоге самолету удалось вылететь ближе к 12 ночи по местному времени, то есть задержка составила около 19 часов. Время в пути также увеличилось на два часа: маршрут следования обходил Пакистан, и самолет летел над Аравийским морем.

Уже 9 мая, когда мы прибыли в Москву, появились новости о том, что в Индии закрылось 32 аэропорта. «Пронесло», - такая мысль тут же проскочила в голове. На следующий день было объявлено о полном прекращении огня.

Одна сторона монеты: грязь и бедность

А что кроме войны? Таинственный флер витал не только вокруг обострения отношений между странами, но и над самой Индией. Лететь туда было страшновато. Как назло, перед поездкой тут и там попадались истории туристов, в которых рассказывались пугающие вещи. Впрочем, опытным путем выяснилось, что Индия не так страшна, как ее малюют.

Здесь есть Тадж-Махал, забавные на вид рикши, яркие, цветастые сари, собственная «Москва-сити», много небоскребов, острая еда, дешевые фрукты и красивая природа. А еще здесь есть нищета, мусор, грязь, трущобы.

Когда говорят, что Индия - страна контрастов - это не преувеличение. Даже при прогулке по неплохому району можно увидеть целые семьи, которые находят свой ночлег и дом на тротуарах. От детей и женщин, которые пытаются выпросить деньги у иностранных туристов, здесь нет отбоя. Да, проблема бедности в стране постепенно решается. Согласно данным Национального центра Индии, «за последние несколько лет зарегистрировано значительное снижение уровня бедности - с 29,17% в 2013-2014 гг. до 11,28% в 2022-2023 гг. То есть сокращение на 17,89 процентных пункта». Однако, учитывая количество населения Индии, 11% – это все еще миллионы и миллионы жителей, находящихся в бедственном положении.

В Индии вспоминаешь, как, оказывается, важна вода. Об этом регулярно напоминают предупреждения, вывешенные по всему городу: «Не тратьте воду». А еще об этом напоминает необходимость тщательно проверять купленные бутылки с водой (нужно, чтобы они были запечатаны, хотя и это не всегда спасает). И предупреждения знатоков, что ни в коем случае нельзя брать напитки со льдом (ведь для его приготовления могут использовать водопроводную воду) и полоскать рот после чистки зубов водой из-под крана. Все дело в нехватке чистой пресной воды.

Согласно исследованию Национального института трансформации Индии, водный кризис в стране достиг критических масштабов: почти 600 млн человек из 1,3 млрд населения сталкиваются с дефицитом питьевой воды. Дополнительным вызовом остается загрязнение водоемов. Как указывают авторы, 70% водных ресурсов Индии непригодны для использования из-за токсичных отходов и промышленных сбросов.

Еще начинаешь ценить такие повседневные мелочи, как регулируемые дороги, мусорки на каждом шагу, личное пространство и чистоту на улицах. К слову, первый вопрос, который мне задали при знакомстве члены азербайджанского экипажа, регулярно летающие в Индию, был: «К запаху привыкли уже?». Улицы Индии действительно пропитаны весьма специфичным ароматом, который сложно описать, не побывав там лично. Вполне возможно, что на его специфичность влияет большое количество мусора, разбросанного в самых неожиданных местах. По прибытии в страну было сложно понять, почему вместо мусорок бутылки и фантики оказываются на дорогах и тротуарах. Вопрос отпадает после того, как сам сталкиваешься с необходимостью что-то выкинуть - довольно часто это сделать просто некуда.

Другая сторона монеты: небоскребы и сделки

Но здесь есть и другая жизнь: стартапы, небоскребы, саммиты и стремительно растущие экономические показатели. Согласно прогнозам экономистов, Индия уже в ближайшие пять лет может совершить рывок и обойти Японию и Германию по номинальному ВВП. Это позволит стране укрепиться на третьей позиции в глобальном рейтинге, уступая лишь США и Китаю. Секрет такого стремительного экономического роста заключается в том числе и в большом количестве молодого трудоспособного населения. Согласно данным, представленными национальным агентством по поощрению инвестиций правительства Индии «Invest India», средний возраст работника - 28 лет - это один из самых низких показателей по всему миру.

Рост экономических показателей ощущается и в масштабе сотрудничества с Россией. По итогам 2024 года Россия вошла в четверку ведущих торговых партнеров Индии с объёмом товарооборота, превысившим 60 млрд долларов США. Особые связи между Россией и Индией установлены и в рамках научного, технического вектора. Сейчас реализуется 71 совместный исследовательский проект с Российским научным фондом. Проводятся совместные семинары, проходит обмен визитами на предприятия и в научные организации и т.д.

Подъем экономики ощущается и «в поле», когда из «народных» районов попадаешь в бомбейский аналог «Москвы-сити»: небоскребы, ровные газоны, мужчины и женщины в деловых костюмах, лощеный «Старбакс» на первом этаже - настоящий райский островок для дельцов. Есть в Мумбаи и свой аналог экспоцентра, где с 1 по 4 мая проходил первый Всемирный саммит аудиовизуальных и развлекательных технологий (WAVES).

На этом саммите, прошедшем в выставочном центре Jio World Centre, собрались представители медиаиндустрии, кинематографисты, музыканты, разработчики игр и представители государственных органов. В рамках мероприятия не только проходили образовательные лекции и дискуссии, но и практически в прямом эфире заключались сделки: на отдельном этаже расположился «Waves Bazaar» - сектор, где встречаются стартаперы и инвесторы для налаживания сотрудничества.

Сделки заключались не только на этом этаже. Например, в рамках саммита прошел Конкурс анимационных фильмов. Как рассказала одна из представителей конкурса, главная его суть заключается в том, что аниматоры и анимационные студии ищут инвесторов в рамках питчинга своих проекта.

«Эти фильмы вдохновлены индийскими историями и всем подлинным наследием нашей страны. Не думаю, что какая-либо другая страна может сравниться с Индией по количеству культур, языков и уровню разнообразия. А творчество и проекты, которые мы создаём — это нечто потрясающее!», - подчеркнула она.

Правила выживания в Индии от корреспондента «МК»

Вместо вывода хочется рассказать правила, которые я вывела для себя за время пребывания в Индии. Первое - всегда сбивайте цену. На индийских базарах стартовый ценник редко отражает реальную стоимость товара. Изделия, предложенные за 1 500 рупий (≈ 1 500 ₽), нередко уступают за 400 после непродолжительного торга. Мой коллега стал настоящей «грозой» рынка в Мумбаи. С одним из торговцев у них произошел по-настоящему гениальный диалог:

- С вас 200 рупий.

- Нет, 100.

- Нет, 200.

- Нет, 100.

Покупатель протянул сотенную купюру — и сделка состоялась.

Второе - остерегайтесь обезьян-налетчиков. Когда мы прибыли в «Пещеры Элефанта», все умилились огромному количеству обезьянок, которые бегали по территории заповедника. Самыми очаровательными были, конечно, малыши, которые прятались за могучими мамиными спинами. Но пускай вас не обманывает внешнее добродушие. На самом деле, это настоящие звери, которые готовы отобрать у вас последнюю еду (в моем случае - бутылку газировки). Они могут наброситься совершенно внезапно, и вряд ли вы от них избавитесь, если не отдадите им то, что они хотят.

Опасность обезьян подтверждается и предупреждающими табличками при входе в Тадж-Махал. «Предупреждение: остерегайтесь обезьян», - гласят они. Также на табличках перечислены правила поведения: нельзя ходить около обезьян, нельзя устанавливать с ними зрительный контакт, нельзя останавливаться около обезьян и раздражать их. В общем, настоящая индийская ОПГ.

Третье - запасайтесь наличными. Обменять валюту легко: кассы есть в аэропортах, отелях и даже в полутёмных переулках (курс там зачастую выгоднее, но к долларам старого образца относятся настороженно). Интересный момент: многие торговцы были уверены, что в Индии принимают карты Мир, и настойчиво предлагали ими оплатить. Не ведитесь. На самом деле, не принимают. Хотя еще в январе 2025 посол Индии в России Винай Кумар подчеркивал, что этот вопрос «активно обсуждается, а перспективы его решения представляются позитивными».

Индия не прощает беспечности. Чтобы не стать жертвой обезьяньих атак, рыночных торговцев или плохого курса обмена, здесь стоит держать купюры в кармане, сумку — на замке, а чувство юмора — включенным на полную. Тогда страна откроется не как сборник стереотипов, а как источник бесценного опыта, который, может быть, поможет достичь вам просветления.

А если серьезно, то Индия — действительно необыкновенная страна со своим характером, которая вряд ли кого-то сможет оставить равнодушным. В ней гармонично сосуществуют древность и современность, традиции и прогресс, шумные мегаполисы и тихие деревни. Эта страна учит принимать многообразие как дар, видеть красоту в контрастах и верить, что даже в хаосе есть свой порядок. Индия не просто страна, а место, которое меняет каждого, кто здесь побывает. И, напоследок, напомню: остерегайтесь обезьян!