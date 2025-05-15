«Стамбул без Путина»: политолог оценил возможные действия Украины

Задачей максимум для Владимира Зеленского является громкий срыв переговорного процесса и отказ России от его возобновления с действующими украинскими властями, и в Стамбуле можно ожидать провокаций. Такое мнение высказал политолог Алексей Чеснаков.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые мирные переговоры в Стамбуле - с 15 мая и без предварительных условий. После чего американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина должна принять это предложение «немедленно», а Владимир Зеленский сообщил, что «лично» приедет в Турцию.

По словам политолога Алексея Чеснакова, целью Зеленского «был громкий срыв переговорного процесса на уровне лидеров государств», и в случае визита Путина в Турцию Киев мог «выкинуть что-то абсолютно неприемлемое».

«Москва, понимая это, делает все, чтобы сам переговорный процесс оставался в рамках привычных дипломатических институтов. Несмотря на провал, цель украинской стороны остается прежней», - уверен эксперт.

Чеснаков считает, что для реализации этой цели украинская сторона «своими громкими заявлениями и высказываниями будет стремиться еще сильнее обострить ситуацию», добиться срыва переговоров и актуализировать санкции.

«Трамп, вероятно, заставит украинские власти в каком-то составе сесть за стол переговоров, однако Киев будет сопротивляться до последнего. (…) Украинская сторона будет говорить о «срыве переговоров Россией» и требовать введение новых ограничений. Здесь ключевыми датами являются 19-20 мая. К этому сроку ожидается введение нового пакета ограничений со стороны ЕС. США пока думают», - заметил он.

Также политолог считает, что Киев попытается подменить переговоры о мирном урегулировании на переговоры о вопросе прекращения огня, навязывая Москве ультиматум, выдвинутый несколькими днями ранее.

Киев ранее потребовал от России 30-дневного «полного и безусловного прекращения огня на суше, в воздухе и на море». Этот призыв поддержали страны ЕС и Британия - европейские лидеры заявили, что против России будут введены новые санкции, если она откажется.

При этом в Германии удивились реакции канцлера Фридриха Мерца на предложение президента России Владимира Путина начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле. В частности издание Handelsblatt задалось вопросом, почему европейские лидеры сочли, что мирные переговоры нельзя проводить до согласования режима прекращения огня, так как «нет ни одного сценария, при котором это могло бы нанести вред».