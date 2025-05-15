Французский политик Флориан Филиппо в социальных сетях заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дал понять, что не хочет видеть главу киевского режима Владимира Зеленского на грядущем саммите НАТО в Гааге.

«Макрон и его дружки из поезда в панике! Президент США Трамп дал понять, что не желает видеть Зеленского на саммите НАТО», - отметил Филиппо.

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Он уточнил, что саммит Североатлантического альянса должен пройти в Нидерландах в конце июня. Помимо прочего, Филиппо добавил, что такое решение является мудрым и помогающим достижению мира в украинском конфликте.